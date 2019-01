Lepší večer u Kroupů

Restaurace U Kroupů

Motto: Některé večery ve vaší oblíbené restauraci jsou zcela obyčejné, některé jsou dobré a některé vysloveně výborné. Tenhle večer je zkrátka Lepší.

Bude Vás bavit hudebně-vzdělávací uskupení Do Hospody Dobrý, u kterého si nikdy nebudete jisti v jakém počtu a složení přijede. Čím si jisti být můžete jsou více než tři hodiny muziky a kalendárium k danému dni. A také pravidlem - čím lepší večer, tím horší ráno. Ale stojí to za to.