Listování: Nejlepší kniha o fake news

W. CHURCHILLA 3, PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL – 3. PATRO

Účinkuje: Petra Bučková a Alan Novotný

Délka představení: 50 minut

Vstupné 120,– Kč

Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole! Ta zpráva byla, jak jistě víte, falešná, asi jako ta raketa mířící na Hawai. Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén posledních let nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit?