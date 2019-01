Galerie in Vitro

Klára Sasová: Loading Ideas - VERNISÁŽ

"Rodiče mě odmala vedli k umění, hrála jsem na housle a cello, chodila na malování a svým způsobem k umění tíhla vždycky. Asi čtvrtým rokem se věnuju digitální grafice a přes rok fotce. Baví mě si dávat cíle, vidět progres a zároveň mapovat určitá stádia kreativity v životě. Jsem samouk, kreativní práce umělců, které sleduju mě motivují. Ale zároveň to ve mě vyvolává pocit strachu. Strachu jestli to dělám dobře. Dnešní doba sociálních sítí, hlavně instagramu v lidech vyvolává pocity instantního štěstí, ale zároveň pochybností a úzkostí. Vyvstávají otázky typu ,,co na to řeknou ostatní?” ,nebo ,,dokážu svojí práci obhájit?”. Poslední dobou jsem ve stádiu nejspíš tvůrčí krize a rozhodla jsem se výstavu postavit přesně na tomhle. Nevěděla jsem, jak to pojmout. Jestli vystavit pár fotek, nebo reagovat na nějakou událost, nebo problém. Jestli šokovat, nebo udělat něco poučnýho."

Jen málo témat je dnes palčivějších než sebeindentifikace a sebereflexe tváří v tvář v přívalu prefabrikovaného obrazu z internetu. O to více si v galerii vážíme umělců, kteří se dokáží k tématu aktuálně vyjádřit. Jaké jsou dnes vůbec důvody k tvorbě umění? Kde je hranice mezi tvůrcem a divákem, galerií a soukromým prostorem? Co je to amatér a co profesionál? Může být ještě něco znovu originálním?

Autorka se dlouhodobě aktivně podílí na rozvoji města Ústí nad Labem a jeho kulturní identity.