Lucie Leišová: Proti proudu

Beseda v Severočeské vědecké knihovně s mladou českou plavkyní, pokořitelkou Gibraltaru a autorkou knihy Proti proudu.

Lucie Leišová:

Lucie Leišová se narodila v Příbrami a plavání se věnuje již 15 let. Nejprve začínala plavat v bazénu, ve svých 16 letech poprvé vyzkoušela dálkové plavání, které se velmi rychle stalo její srdeční záležitostí. O pár let později se k tomu přidalo ještě plavání zimní.

Lucie nemá ambice plavat na olympiádě ani překonávat světové rekordy, plavání je pro ni hlavně zábava. Líbí se jí. že díky plavání měla možnost procestovat svět, poznat spoustu nových lidí a zkusit si spoustu zajímavých věcí.

Kromě plavání studuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, a to obor Politologie a mezinárodní vztahy a pracuje v kanceláři europoslance Luďka Niedermayera, kde se rozhodla zůstat poté, co absolvovala stáž v Evropském parlamentu v Bruselu.