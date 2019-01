Doma - music pub

Plzeňská kapela Mandrage se chystá po dlouhé době zpět do klubů. Turné by po několika letech mělo ukázat kapelu bez velkých světel a efektů. Půjde tak především o hudbu a kontakt s fanoušky, zaznít by měly zejména starší písně, ale samozřejmě dojde také na největší hity kapely.