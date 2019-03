Marek Mach uvádí film: Jak jsem strávil konec světa

Café Max

e vám sedmnáct a máte mladšího neposlušného bratra. Píše se rok 1988 a Ceauseskova vláda to zatím nehodlá vzdát. Konec světa se sice blíží, ale nikdo to ještě netuší. Velké politické téma slouží spíše jako kulisa k jednoduchému vyprávění historek takové jedné téměř normální rumunské rodinky. Trochu art a trochu normální film, kterého se ale kvůli tomu artu rozhodně není třeba bát... Zkusíme, jestli bude fungovat rumunská nová vlna i v Café Max. Ale když už skoro celý ten film zaplatili lidi jako Martin Scorsese a Wim Wenders, tak by to snad projít mohlo. Více ve čtvrtek 21. března.