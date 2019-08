Zoologická zahrada

Přijďte oslavit mezinárodní den slonů do zoo spolu se slonicí Delhi. Ta se na svoji pravidelnou procházku vydá v 11.00 hodin ozdobená indickými motivy, potkat ji můžete na trase mezi horní a spodní částí zoo. Mimo to jsou i ve dvou časech (15.00 a 16.00 hodin) připraveny prohlídky pavilonu slonů a zázemí, kam se jinak návštěvníci nedostanou. Během cvičení (14.30 hodin) se přihlížející mohou zapojit do tipovací soutěže "kolik váží naše Delhi" nejpřesnější odhad bude odměněn obrazem namalovaným přímo Delhi.