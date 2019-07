Michalovi mazlíčci

Severočeské divadlo

Michal v Mazlíčcích představuje své miláčky ze zvířecí říše. Děti prostřednictvím tohoto představení cestují v prostoru i čase. Během představení se s Michalem přenesou do pralesa v Africe, kde potkají představitele exotických zvířecích přátel. Pak se vydají zase zpátky v čase do Michalova dětství a jeho dětského pokojíčku, kde na něj čekají další jeho oblíbení plyšáci. Vhodné pro děti od dvou do devíti let.