Veřejný sál Hraničář

Tam, kde se bojí bílí černých, hloupí chytrých, Češi Němců, muži žen, heterosexuálové transsexuálů, Mostečáci Litvíňáků. A všichni samoty.

Předprojekce tří epizod nového seriálu České televize.

Luděk Říha žije v polorozpadlém domě po tátovi. Na jeho opravu nemá peníze a popravdě ani chuť. Dluží šéfovi místního podsvětí Romanovi, jeho bývalá žena Ilona si vzala Němce a syn Tonda se za něho stydí. A ještě ho vyhodili z práce. Jedinou jistotou je pro Luďka hospoda Severka a kamarádi v ní. Majitel hospody „jen pro bílé“ Eda, exkomunikovaný farář toužící po tom, aby mu přesunutý kostel otočili zase na jih, trvale nezaměstnaný Čočkin věřící, že jeho podnikatelský duch jednou, už brzy, prorazí a Róm Franta, jediný, který má čím útratu u Edy zaplatit.

Námět a scénář napsal Petr Kolečko. Na scénáři spolupracoval a seriál režíroval Jan Prušinovský. Seriál vznikl v Tvůrčí producentské skupině Michala Reitlera. Kreativní producent Michal Reitler k novému seriálu říká: „Chtěli jsme s Petrem Kolečkem udělat drzý projekt a využít Petrův talent a smysl pro humor jako prostředek, jak mluvit o bolavých věcech. O našem strachu ze všeho, co je odlišné.“ Scenárista Petr Kolečko k tomu dodává: „S městem Most jsem se seznámil přes svoji manželku, která z něj pochází. Do magické hospody Severka mě pak vzal můj tchán. Odtud jsem čerpal nejen mosteckou filozofii, ale i předobrazy některých postav. Snad mi tam ještě po odvysílání nalejou.“