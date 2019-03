Muzeum modelové železnice

Zámek Trmice

Výlet do muzea, ve kterém se děti rozhodně nudit nebudou. Modelová expozice řeleznice je trvalá expozice v prvním patře na zámku Trmice. Některé modely jsou funkční a návštěvníci so je mohou prohlédnout přímo v akci, jak se projíždí po modelových krajinkách. A nejsou to jediné, co se hýbe. V modelové krajině se pohybují i závory, výhybky a další detaily. Kromě poyblivých modelů si návštěvníci mohou zblízka prohlédnout i řadu dalších.

Parkovné je pro návštěvníky zámku zdarma. Zámek má otevřeno ve středu, kdy jsou prohlídky od 13 a 15 hodin a v neděli, kdy se prohlídky konají v 10, 13 a 15 hodin. Vstup je pro dospělé 100 a pro děti 50 korun.