Veřejný sál Hraničář

Jízda pro Jakuba

- přijďte si poslechnout o cestě z Anglie do Čech

- o 24 hodinových závodech na koloběžce

- podpořit postiženého Jakuba, pro kterého se to celé děje

- zakoupit si "deník koloběžkáře"

- popovídat s přáteli na after-party v cafe ve foyer

- dozvědět se, co bude dál