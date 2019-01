Bárka kafe

NEPLAČ PRO MĚ / drama, hudební, romantický / Švédsko, 2013, 118 min

Pål má velký sen – být muzikantem. Ví to jeho přátelé z dětství, Lena a Johnny. Ví to i jeho dědeček Rolle, který by byl ale radši, kdyby si Pål našel pořádnou práci. Ukazuje se, že hlavním problém pro splnění svého snu je Pål sám, který zpanikaří pokaždé, když je v sázce nejvíc.