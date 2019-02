Noční UZEL

Vědecká půjčovna severočeské vědecké knihovny

Odpoledne plné deskových her je občas málo, proč si tedy nevyšetřit na hraní více času? Zkusíte s námi, jak dlouho u her vydržíte? Nebojte, dospíte se v neděli! Na programu bude turnaj v karetní hře Sabotér. K vyzkoušení budou rovněž desítky her z fondu knihovny i deskoherního klubu UZEL, který se v našich prostorách pravidelně schází.

Vstup 50 Kč. Vhodné pro starší 12 let. Spacáky a karimatky s sebou.