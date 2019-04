Dům kultury

Queen, The Beatles, Metallica, AC/DC, Bon Jovi, Pink Floyd, Led Zeppelin a mnoho dalších. To jsou skupiny jejichž známé hity si můžete přijít poslechnout 15. května do domu kultury. The Greatest Rock Hits by "Impulse" Symphony Orchestra neboli Rockový orchestr "Impulse" se dá označit za symbiózou klasické a rockové hudby. Všechny námi oblíbené písně se objevují v nových úpravách a tak odhalují zcela neobvyklou perspektivu. Lístky se dají zakoupit již nyní a ceny se pohybují od 490 až do 1290 korun.