Otevírání řeky 2019

Střekovské nábřeží

Akce Otevírání řeky tu je již po čtvrté a i letos se máte na co těšit. Čekají vás stánky s občerstvením, živá kapela a vystoupení Karla Kahovce, modely letadel, vrtulníků i terénních aut, historické sokolnictví, veslovací trenažér, který změří vaše síly, a to stále není vše. Součástí akce je i dobový pochod rytířů ze 14. století. Průvod vyjde ve 13:30 hod od železničního mostu a půjde po cyklostezce až do místa konání samotné akce.