Parní vlaky v úseku Ústí nad Labem Střekov - Zubrnice budou připomenutí 40 let od zrušení tratě Velké Březno - Lovečkovice - Verneřice - Úštěk. Tentokrát se pojede ještě dál a to do Lovečkovic a Úštěka historickými autobusy RTO.