Hledání ztraceného ráje

Dům kultury

V jedné z nejlepších komedií našeho předního dramatika Vlastimila Venclíka, se setkáváme s milostnou dvojicí ve čtyřech životních etapách, v nichž se mění věk hlavních hrdinů a s ním i postoje a přístup k lásce, sexualitě a vztahům. Na představení se můžete vyrazit podívat v pondělí 20. května od sedmi hodin do Domu kultury. Cena vstupek je on 250 do 300 korun.