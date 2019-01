Moto Garage club

Pěvecká dvojice PAVEL HOUFEK a KAČKA ROUSOVÁ, která spolu hraje a zpívá příjemné písničky již několik let, Vás dostane do varu.

Někteří měli možnost vidět a slyšet je na trošku neplánovaném nedávném vystoupení u nás v klubu - a vnikla úžasná atmosféra!

Pojďme si to zopakovat!