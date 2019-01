Péče o duši - workshop s Meetina

Tento workshop je zaměřen na hledání možnosti péče o duševní zdraví. Zjistíte, co je to stres a jak na vás působí a budou vám poodhaleny základy péče o duši-psychoterapie.

Jaké jsou (ne)efektivní způsoby psychické hygieny? Jakým způsobem stres zasahuje do našeho zdraví? Zastavíme se i nad tím, co je psychoterapie, na jakých principech funguje a co např. je a není možné v jejím rámci očekávat.

Přijďte společně posdílet své zkušenosti, tipy a triky.

Lektorky: Mgr. Aneta Plýhalová a Mgr. Klára Matějíková