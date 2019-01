Pěšky džunglí do Ztraceného města

Městká knihovna

Ústečtí cestovatelé a filmaři nás zavedou do kolumbijského pohoří Sierra Nevada de Santa Marta. V neprostupné džungli, kde ještě před pár lety vládli narkobaroni, žijí potomci dávné kultury Tairona, která se do nedostupných hor schovala před španělskými dobyvateli. Několikadenní trek úchvatnou přírodou vede do tzv. Ztraceného města (Ciudad Perdida). V oblasti žijí kmeny Kogi, Arhuaka, Kankuamo a Wiwa. Naslouchají moudrým radám svých kněží, kteří se jmenují mamové (mamas). Mamové pokládají svůj lid za staršího bratra, pověřeného o péči o dobro srdce světa. Zbytek světa a tedy i naší západní civilizaci pokládají za mladšího bratra. Mamové nic nepředpovídají, pouze se snaží říci a upřímně věří v to, že jestli se nezměníme, svět zahyne. Přestane být plodný…

Rezervace míst nutná, Pro registrované vstupné 50 Kč, ostatní 80 Kč