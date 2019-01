Petr Honzejk uvádí: Textař a antropolog Michal Horáček

Dům umění Ústí nad Labem Vás zve na diskuzi novináře Petra Honzejka s textařem a antropologem Michalem Horáčkem.

Úterý 17/4 od 17 hodin

Moderovaná diskuze

Proč je v Česku úspěšný populismus? Je za tím nostalgie po minulosti nebo ztráta pevných bodů v globalizovaném světě? O tom, kam a proč směřuje česká společnost bude Petr Honzejk hovořit se sociálním antropologem, textařem a kandidátem v loňských prezidentských volbách Michalem Horáčkem

Před přednáškou proběhne v 16 hodin komentovaná prohlídka s kurátorem Michalem Kolečkem výstavy Mona Vatamanu & Florin Tudor – This Is Not About Sugar.