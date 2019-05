Petr Kuneš uvádí film: Zoufalství a naděje

Café Max

Na americké drama o knězi, který se utápí v depresích můžete zajít v pondělí 6. května do Café Max. Prázdný kostel a stále silnější pocit, že se svět řítí do záhuby, kněze ovšem donutí pustit se do nebezpečného podniku s nadějí, že se mu podaří získat zpět ztracenou víru a především naplnit své poslání… Film je zdarma, ale doporučuje se si místa rezervovat.