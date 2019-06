Hraničář

Možná, že se Sněhurkou a Karkulkou to bylo celé nějak jinak. Možná, že vlk nebyl jenom jeden. A možná, že se všichni tak trochu znali. Za oběma hrdinkami se v tomto případě vypravíme do velkého města. Po filmu následuje výtvarná dílna pro děti od 6 let. Vstupné na film je 50 korun a na film a dílnu 80 korun.