Pouť na zahradě Hernychovy vily Do programu 94. Ústecké staročeské pouti se stejně jako vloni zapojí i Městské muzeum v Ústí nad Orlicí. Muzejníci připravili na sobotu 17. srpna několik zábavných atrakcí, které si užijí všichni, kdo dorazí na zahradu Hernychovy vily. Od 10:00 hodin dopoledne je pro návštěvníky připravena další Sochařská dílna s Petrou Zeidlerovou. Spolu s ní si v altánu vyzkouší tesání do kamene. To potrvá celý den až do 17:30 hodin. Odpoledne v 13:00 hodin k tomuto workshopu přibyde několik dalších venkovních stanovišť. Příchozí si na pouti procvičí tělo, ruce i hlavu. K dispozici jim budou chůdy, chodicí desky, venkovní deskové hry, anebo různé stavebnice. V deskových hrách proběhne i několik turnajů, jejichž vítězové získají nejen dobrý pocit. Ředitel ústeckého městského muzea Radim Urbánek doplňuje: „Na jiném stanovišti si zase velcí i malí návštěvníci vyzkouší mušku při hodu míčkem na plechovky. Svoji zručnost si poté ověří při výrobě pouťových papírových růží a při výrobě a zdobení větrníků z papíru. Co je čeká a nemine, se dozví u kartářky, anebo si to přečtou na tradičním „štěstíčku“ vytaženém z klobouku.“ Muzeum nabídne ochutnávku pražených kaštanů, možná i kávy, ale určitě její obilné náhražky. Obojí si zájemci budou moct sami upražit, umlít a třeba i vypít. Domů si návštěvníci odnesou nejen pěkný zážitek a vlastnoručně zhotovené výrobky, ale ti nejšikovnější a nejaktivnější i drobné odměny, které pro ně pracovníci muzea přichystali.