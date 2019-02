Pražské vzpomínky s Václavem Houfkem

Muzeum Ústí nad Labem

Výstavou z díla německožidovského výtvarníka Huga Steinera-Prag (12. 12. 1880 Praha – 10. 9. 1945 New York), které je zastoupeno ve sbírce Muzea města Ústí nad Labem, vás provede její kurátor Mgr. Václav Houfek. Mezinárodně uznávaný grafik a ilustrátor působil po pražských studiích v Německu, do Prahy se vrátil v letech 1933–1938. Poté odešel do exilu do Švédska a do USA. Jeho dílo bylo ovlivněno dobovou mystikou a okultismem, proslavily ho zejména ilustrace románu Golem od G. Meyerinka.