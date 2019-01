Přednáška: Kréta

Nová Akropolis

Přednáška:

Minojská kultura je nejstarší známou evropskou civilizací, jejíž počátky se datují do doby před pěti tisíci lety, a přetrvala více než jeden a půl tisíce let. Řada prvků jejího hmotného i duchovního života se přelila prostřednictvím řecké civilizace i do následujících epoch a některé z nich jsou součástí evropského duševního a duchovního bohatství i dnes. Kdo z nás například nikdy neslyšel mýtus o Minotaurovi a krétském Labyrintu, který ve svém psychologickém klíči již tisíce let ukazuje cestu člověka do nitra sebe sama, aby zde nalezl své temné animální stránky, překonal strach a mohl nad nimi zvítězit.