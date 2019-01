Přednáška o psychosomatice v knihovně

Kdy: úterý 15. 5. 2018, 16:30

Kde: Lidová půjčovna W. Churchilla, hudební salónek

Přednášející: Monika Roubková

Vstupné: Registrovaní čtenáři a majitelé rodinných a senior pasů mají vstup ZDARMA, ostatní platí 50,– Kč

Co znamená mít pozitivní myšlení?

Jak správně pracovat s myšlenkami?

Jak psychika ovlivňuje zdraví člověka a co se skrývá pod "řečí těla"?

To a ještě více se dozvíte na úterní přednášce na téma psychosomatika. Přednášející Monika Roubková se zabývá terapií, konzultacemi, diagnostikou z očí, parapsychologií a sebepoznáním.