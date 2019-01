Veřejný sál Hraničář

V rámci Rodinneho festivalu 2018 proběhne přednáška pro dospělé návštěvníky.



Chystáte se do porodnice a přemýšlíte, co ještě můžete udělat pro to, aby porod proběhl podle vašich představ? Znáte svá práva, ale je toho příliš a vy máte obavu, jestli to při porodu všechno zvládnete ustát. Máte hlavu plnou otázek a potřebovali byste to probrat? Pak je přednáška „Porod a vaše práva“ právě pro vás!