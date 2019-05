Přines/odnes večer

Činiherní studio

Válí se vám doma věci, které nepoužíváte, ale někomu jinému by se mohli hodit? Scháníte nějakou věc a nevadí vám, že je z druhé ruky? Přijďte na první swap večer v sobotu 14. května do prostor činoherního studia. Máte šanci výměnit funkční věci, které nepotřebujete za jiné. Přinést a následně pak i odnést si můžete maximálně pět věcí do průměrné velikosti (př. knihy, šperky, oblečení, vázy - ne skříně.) Akci pořádají Střekovské matky, z. s.