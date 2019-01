Promítání filmu: Plastová Čína

Pedagogická fakulta UJEP

Desetiletá I Ťie nemůže zapomenout na svou rodnou vesnici. Stejně jako mnoho nevzdělaných venkovanů v Číně i její rodiče museli hledat práci stovky kilometrů od domova. Uchytili se v malé továrně na recyklaci plastů, které se do Číny svážejí ze zemí s největší spotřebou. Obrovské hory odpadků se pro dospělé stávají zdrojem ubohých příjmů, pro děti pak místem jejich her. Vyhozené nafukovací balónky a rozbité panenky jsou smutným vzkazem z vyspělého světa. Zhmotňují jeho lesk a příležitosti, které dívka a její kamarádi nikdy nepoznají. Možnost chodit do školy se I Ťie čím dál více vzdaluje, protože její otec propije i to málo, co si recyklací vydělá. Film zblízka sleduje individuální osudy naplňované mezi vyhozenými obaly a každým záběrem svědčí o sociální nerovnosti a paradoxech globalizovaného světa (2016).