Quo Vadis: I když se nikdo nedívá

První přednáškou obnoveného cyklu Quo Vadis v univerzitní kapli v kampusu UJEP bude přednáška pedagoga, komeniologa a evangelického faráře doc. PhDr. Jana Hábla, Ph.D., nazvaná I když se nikdo nedívá.

Náš učitel národů, Jan Amos Komenský, kdysi vznesl tuto otázku: „Kterak učiniti, aby člověk nejen věděl, co je dobré, ale též chtěl dobré, a také činil dobré, a to i když se nikdo nedívá?“ Vědět, chtít, činit – to je poznání, vůle a jednání. Nejen na oko, nejen před lidmi, ale také před sebou, i když se nikdo nedívá, tj. být dobrý ze své podstaty. Je taková integrita charakteru vůbec možná? Je to něco, co potřebujeme? Je možné naučit (se) dobru? Pokud ano, tak jak? Přednáška Jana Hábla reflektuje, ujasňuje a aplikuje tyto otázky.