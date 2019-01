Re-vize 05 - krajina v Hraničáři

Jak se dostaneme k Labi?

Proč jsme napustili Miladu?

Povodně a co s nimi.

Voda a krajina jsou pro Ústí obrovským potenciálem, podobně jako dramatická i malebná okolní krajina. Jak je ale dnes město na krajinu napojeno? Jak pracovat s řekami tak, aby byly pro město přínosem a neohrožovaly ho? Co měla přinést Milada a co ještě přinese? A kdy se Ústí dočká své náplavky, podobně jako to mají v jiných městech?

Pátý díl nového cyklu přednášek a diskuzí o městě. Cyklu, který hledá plán pro rozvoj Ústí nad Labem spolu s občany i odborníky.

Cílem Re-vize Ústí je vytvořit takovou vizi, díky které by se z Ústí stalo atraktivní a prosperující město, ve kterém budeme chtít žít.

Přijďte se ptát odborníků a diskutovat o budoucnosti našeho města.