Jarní série cyklu Re-vize Ústí se blíží do finále! Přijďte na křest brožury, která shrnuje to, na co se v průběhu cyklu přišlo. Čeká nás představení brožury a velká diskuze s vámi. Na konci si budete moct odnést jeden kus domů.

Kolik brožur se vytiskne a ke kolika lidem se brožura dostane? To záleží i na vás!