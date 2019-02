Ro(c)kování Jiřího Černého UL

Národní dům

Kontaktní klubový poslechový pořad významného českého hudebního kritika Jiřího Černého. "Když nám Pánbůh zdraví dá, budu v dalším roce znova mít co hrát a vy co poslouchat. Alespoň tam, co dosud jezdím. Nová místa brát nemůžu, mám toho i tak hodně. Děkuju všem pořadatelům a návštěvníkům za rock 2018, kdy jsem absolvovat 104 pořady, a těším se na další. Vše dobré vám všem," vzkazuje Černý.