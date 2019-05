Muzeum Ústí nad Labem

Vydejte se podívat do ústeckého muzea na ukázky z tvorby za posledních 30 let. Malby, kresbou a malbou upravované digitální tisky, fotografie. Základem prací je realita, více či méně zjednodušená do geometrických tvarů, kde ve všech dílech dominuje linka. Inspirací je člověk, vzájemný vztah lidí a jejich vztah k přírodě.