Rybářské revíry: Liščí jezero

Sportovní revír „Liščí jezero“ o rozloze 5 ha je skvěle zarybněnou oblastí, která se nachází na okraji obce Chabařovice, mezi městy Teplice a Ústím nad Labem. Rozkládá se v revitalizované krajině v blízkosti, nově vznikající rozsáhlé rekreační oblasti okolo Jezera Milada.

Je výborně zarybněna a to především trofejními kapry o velikosti 5 - 23 kg, štikou do 110 cm, candátem do 100 cm nebo pstruhem duhovým 45 – 70 cm.

Tento revír se pyšní dobrou dopravní dostupností a výborným zázemím v podobě občerstevní nebo WC.