Zoo Ústí nad Labm

V rámci Skautského dne v Zoo 11. května probíhá i akce S vysloužilci do zoo. Každý návštěvník může odevzdat při vstupu do zoo do speciálního sběrného koše starý nefunkční elektrospotřebič. Od členů promotýmu obdrží poukázku na volnou dětskou vstupenku do zoo v hodnotě 60 Kč, kterou může pouze téhož dne od 10 do 17 hodin uplatnit. Kromě toho se zapojí do jednoduché elektrosoutěže, získá i drobné upomínkové předměty a letáčky s informacemi o recyklaci elektroodpadu.