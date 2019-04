Sexy and I know it!

Dům kultury Čeká vás noc plná vášně, vzrušení a nezapomenutelných okamžiků v podání nejúspěšnější české striptýzové skupiny California Dreams. Jako vždy se můžete těšit na více než dvouhodinový program, nabitý nespoutanou a všeodhalující zábavou. Představí se vám typově odlišní sexy muži, kteří vás dostanou do varu nejen svým vzhledem a vypracovanými těly, ale i úžasnou tanečně-erotickou show. To vše za doprovodu známých songů a využití rozmanitých kostýmů. Když si koupíte eTicket vyjde vás na 329 korun. Na místě stojí 400 korun. ˟ 12. 4. (20:00–22:30) Velká hradební 19, Ústí nad Labem-město otevřít v novém okně Stránka události