Shallov. // 52 Hertz Whale

Veřejný sál Hraničář

Výběr toho nejlepšího ze slovenské alternativní & diy scény už první říjnový čtvrtek na sále v Hraničáři

Shallov i 52 Hertz Whale mají za sebou přes pět let práce, během kterých obě kapely vydaly dvě alba, odjely nespočet koncertů po slovenských klubech, diy spotech a festivalech jako je Pohoda, Hviezdne noci, FFUD, Fluff Fest a Familyfest.

Vidět jsme je mohli po boku skupin jako je Loma Prieta, Birds in Row, Algiers, The Underground Youth, Joliette, No Omega, Viva Belgrado, Soviet Soviet.