Skoč do Fillovky / workshop

Galerie Emila Filly

WORKSHOP

SKOČ DO FILLOVKY aneb POCTA EMILLU FILLOVI.

Jak snadno najdeme galerii v areálu?

Co je to mural art a co se dá všechno kreslit venku.

Kdo to byl záhadný Emil Filla a jaký má vztah k ústecké galerii?

Už jste někdy tvořili pomník významnému člověku?

Kreslící workshopy Skoč do Fillovky jsou určeny pro zvídavé děti, které se zamýšlí nad kresbou a experimentují s ní.

Workshop pod vedením ilustrátorky MgA. Adéla Bierbaumer se uskuteční 14. 6. od 16.00 hodin v areálu Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem.