Činoherní studio

Sedmé scénické čtení z projektu Překročit hranice. Tříletý projekt Činoherního studia a Katedry germanistiky FF UJEP.

Co byste byli schopní sdílet výměnou za malý přivýdělek do rodinného rozpočtu? A byli byste ochotní zapojit do takové zdánlivě nevinné brigády i svého pětiletého potomka?

Režie: Nina Jacques (KALD DAMU)