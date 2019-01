Spojené národy - PREMIÉRA

Činoherní studio

Sedmé scénické čtení z projektu Překročit hranice.

Co byste byli schopní sdílet výměnou za malý přivýdělek do rodinného rozpočtu? A byli byste ochotní zapojit do takové zdánlivě nevinné brigády i svého pětiletého potomka?

Režie: Nina Jacques (KALD DAMU)

Dramaturgie: Boris Jedinák (KALD DAMU)

Scénografie: Maria Komárová

Dramaturgická supervize: Dagmar Haladová

Překlad: Překlad: Denisa Kubíková, Tereza Čílová, Veronika Štrossová, Bára Ziková, Michal Darsa, Kateřina Žáčková, Anna Čvančarová, Viktor Novák

Korektura překladu: Veronika Jičínská

Grafický design: Alina Skorobogatchenko



Hrají: Anna Fišerová, Lukáš Černoch a Martin Cikán j.h. (DAMU)