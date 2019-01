Sportovní den s Věrou

Městské sady Ústí nad Labem

Přijďte se protáhnout, zacvičit, dát si do těla nebo se jen podívat, jak to jde ostatním, do Městských sadů v neděli 16. 9. 2018 od 10 - 14 hodin!

Bude TRX a další pomůcky funkčního tréninku jako jsou GunEx, VIPR, kettlebelly, medicinbal pod dohledem zkušené trenérky Věry a veškeré cvičení bude samozřejmě přizpůsobeno aktuální kondici zúčastněných.

V 10:00 začne hodinka pro juniory a mladistvé, ve 12:00 se na to vrhneme s dospělými začátečníky a ve 14:00 mohou zazářit zkušení a trénovaní dospělí. V případě špatného počasí bude akce přesunuta do krytých prostor TRÉNINKOVÉHO CENTRA Fitness by Věra.