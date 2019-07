Bárka kafe

Akce spolku Spolčně. Poslechněme si jedinečné příběhy jedinečných lidí, kteří stále mají živé vzpomínky na to, co vpádu předcházelo, a co následovalo. Události 21. srpna 1968, tak jak jste je ještě neslyšeli. Na programu je kromě dabaty s paměrníky i pamětní pochod a uctění památky padlých v Městských sadech.