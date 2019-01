Summerfest v Trmicích

S1 Center Trmice (u OBI)

První měsíc prázdnin utekl jako voda, ale období dětských radovánek a dobrodružství ještě zdaleka nekončí! Přijďte si se svými ratolestmi zadovádět a užít si letní hry, soutěže a vodní atrakce na náš srpnový Summerfest! Věříme, že s námi strávíte veselé rodinné odpoledne plné nadšeného dětského smíchu.

Vaše děti se promění v obávané piráty a z obří skákací pirátské lodě se vydají po tajuplné stezce za pokladem! Při svém dobrodružství zdolají rozbouřené moře jako profi surfař, zažijí nefalšovanou vodní bitvu a vyzkouší si, jaké je to plavat v bublině díky aquazorbingu. To vše s veselými malůvkami na obličeji i po těle.

Co všechno rozzáří očka Vašich dětí?

Uvítací brána, animační program plný zábavy a tance na zastřešeném pódiu, obří pirátská skákací loď, soutěž v surfování na surf simulátoru, nafukovací bazén s aquazorbingem a pro menší děti lodičky aquapadler, vodní bitva, malby na obličej, airbrush tetování a další dětské aktivity nebo soutěže o ceny.

To vše zcela zdarma!

Těšíme se na Vás a Vaše děti v S1 Center u OBI!