Svět a jelen od Schichta v muzeu

Dovolujeme si Vás tímto způsobem pozvat k aktivní účasti na kolokviu „Svět a jelen od Schichta“, které se bude konat v Muzeu města Ústí nad Labem. Uvedené kolokvium se bude věnovat dějinám firmy Schicht/Setuza.

Kdysi mělo jméno Schicht stejný věhlas jako Škoda nebo Baťa. Tento ústecký průmyslnický rod vybudoval impérium, jehož stále živým pokračovatelem je světový drogisticko-potravinářský koncern UNILEVER. V roce 2018 uplyne od založení firmy Schicht již 170 let.



Firma Schicht produkovala dodnes proslulé značky jako mýdlo s jelenem, kosmetiku Elida, tuky Ceres a Vittelo, olej Vegetol, zubní pastu Thymolin atd. Dominovala se svými výrobky obrovskému trhu rakousko-uherské monarchie, kterou pokrývala desítkami pobočných závodů a svými smaltovanými cedulemi s Jelenem v rozmanitých jazycích. Expandovala i do Německa nebo Nizozemí, vlastnila plantáže kokosových ořechů v Africe. Přinášela do Evropy nové trendy v marketingu. Historicky první velkolepou celoplošnou reklamní kampaní roku 1928 ohromila nejen Československo, ale také Rakousko a Německo. V českém prostoru mezi prvními využila filmové reklamy a u zvukového filmu drží jednoznačný primát. První letecký závod v Rakousko-Uhersku z roku 1914 nesl název Schichtův let podle hlavního sponzora. Firma Schicht stavěla mosty a postavila prototyp automobilu vlastní značky. Ovládala velké labské rejdařství včetně flotily osobních parníků. Roku 1911 uvedla v Ústí do provozu první ztužovnu tuku na evropské pevnině a čtvrtou na světě. Měla nejvyšší komín v monarchii. Závodní jídelna byla samozřejmostí už v roce 1894. V roce 1931 otevřela vlastní kryté lázně s 25metrovým bazénem. Růst podniku narážel na vymezení evropského trhu hlavními konkurenty z Nizozemí a z Velké Británie. V roce 1929 s nimi nakonec Schichtové spoluvytvořili nadnárodní koncern Unilever, jehož prvním prezidentem se stal právě Ústečan Georg Schicht, který trvale přesídlil do Velké Británie. Po roce 1945 byly Schichtovy závody zestátněny a následně změnily název na Severočeské tukové závody – Setuza, původní výrobní program ale z velké části pokračoval.

Přes všechny vyjmenované superlativy doposud nikdo firmě Schicht/Setuza nevěnoval v českých/československých industriálních dějinách zaslouženou pozornost, jaké se dočkaly třeba srovnatelné podniky Škoda nebo Baťa. Ústecké kolokvium si klade za cíl tento deficit alespoň částečně snížit.