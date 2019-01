The Plastic People of the Universe / 50 let

Koncert v rámci turné k 50. výročí založení skupiny v Národním domě.

Legendární skupina The Plastic People of the Universe, významný představitel československé undergroundové hudební scény, před dvěma lety částečně obměnila svoji sestavu. Stávající členové – letitý kapelník Josef Janíček, lídr a většinový textař Vratislav Brabenec a bubeník Jaroslav Kvasnička k sobě přizvali tvořivého baskytaristu Johnnyho Judla jr. a vyhledávaného kytaristu Davida Babku. V této sestavě absolvuje klubové a festivalové koncerty. V dubnu 2017 vyšel na CD+DVD záznam koncertu Co znamená vésti koně – společný projekt The Plastic People of the Universe s Filharmonií Brno, který se setkal s výjimečným ohlasem.

V roce 2018 skupina slaví 50 let od svého založení.