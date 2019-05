Národní dům

The Young Gods - Švýcaři mnoha tváří, kteří to se svým názvem nijak nepřehnali. Jsou to opravdu Mladí Bozi ve vší své genialitě, bozi mnoha tváří, schopni proměn, tvůrci nových dimenzí. Podlehnout jim můžete i vy, v Národním domě Ústí nad Lebem 8. června. Vstupné je 250 korun.