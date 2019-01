Golf Resort Ústí nad Labem

Dámy a pánové, zveme Vás na červencové TKGolf Free Fee. Přijeďte si zahrát do Ústí nad Labem na tento turnaj za jedinečnou cenu startovného - 500 Kč i s obědem. Hlavní cenou je elektrický ruční vozík a pokud se Vám tento den poštěstí a trefíte Hole in One na 4. jamce, získáváte roční členství Klasik na příští rok.