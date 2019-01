Trh s uměním: otevřená výzva

Dům umění Ústí nad Labem

Otevřená výzva pro lidi, co se odhodlají jít s kůží na trh!

Tvoříte si doma do šuplíku a chtěli byste se dostat do umělecké instituce? Nebo byste si naopak chtěli zkusit, jaké to je, prodat své dílo do něčí sbírky?

Formátu se meze nekladou. Díla však musí být transportovatelná a k vystavení, tzn. - fotografie, obraz, socha, instalace, objekt, kresba, ilustrace, oblečení, doplňky, šperky, porcelán, sklo, knihy, plakáty a spousta dalších originálních věcí.